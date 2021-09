Il laterale della Roma pensa al futuro dopo il ko al Tendine d'Achille a inizio luglio contro il Belgio: "Ecco il mio programma: a novembre mi alleno e a dicembre gioco. L'ho già assicurato a Tiago Pinto e ai dottori". E sulla vittoria di Euro 2020: "Ci è cambiata la vita. Vincere l'Europeo è qualcosa di incredibile. Per vincere serve una squadra che in campo dia tutto" GIOCA A SUPERSCUDETTO: ECCO COME Condividi:

"Dicono che tornerò a gennaio? Io dico meno. Ecco il mio programma: a novembre mi alleno e a dicembre gioco. L'ho già assicurato a Tiago Pinto e ai dottori. Sto per togliere le stampelle". Parola di Leonardo Spinazzola, che intervistato da Sportweek si racconta a due mesi dal crack al tendine d'Achille rimediato a Euro 2020 contro il Belgio e ripercorre l'esperienza azzurra, culminata con la vittoria della manifestazione continentale. "Una giostra di emozioni: l'infortunio, la Finlandia per l'operazione, Londra per la finale. Ci è cambiata la vita. Vincere l'Europeo è qualcosa di incredibile".

"Gravità infortunio era chiara, aspetto miniatura Coppa" approfondimento Tutti gli MVP delle partite agli Europei "Dopo la botta, ho capito subito che era saltato il tendine. L'ho detto a Bryan Cristante, che è stato il primo ad avvicinarsi" è il primo pensiero di Spinazzola quando si concentra sul momento dell'infortunio nella serata del 2 luglio. Ad accompagnare il terzino della Roma nel corso dell'intervista è sua moglie Miriam. "Appena ho visto la scena, ho capito la gravità - le sue parole - tre anni fa, quando si era rotto il ginocchio in allenamento, non l'avevo vissuto in diretta: questa volta è stato bruttissimo. Lui piangeva, ho cominciato a piangere anche io e non sapevo spiegare a mio figlio Mattia cosa fosse successo". Momenti ripercorsi anche dal terzino: "Avevo lo stomaco chiuso, ho perso pure il sonno perché la testa viaggia da sola. Avevo tanti pensieri: l'Europeo che se ne andava, il miglior momento della mia carriera e allora è cominciato un mare di lacrime. Il giorno dopo a Coverciano, però, già mi sono sentito meglio. I compagni mi hanno tranquillizzato. La notte ho faticato a prendere sonno, ho pianto di nuovo, ppi ho bevuto due birre e mi sono detto 'basta'. Adesso aspetto che ci diano una miniatura della Coppa da mettere in casa. Intanto ho esposto la medaglia e la targa come Man of the Match".

"Italia? Mai visto un gruppo così scemo. Bellissimo" leggi anche Italia a Londra, c'è anche Spinazzola in stampelle Spinazzola racconta anche lo spirito che si respirava nel gruppo allenato da Roberto Mancini: "Pensavo che saremmo arrivati in finale. Il viaggio a Londra è stato stupendo. Per vincere serve una squadra che in campo dia tutto, poi fuori puoi anche mandarti a quel paese. Certo, se vai a cena insieme come noi è più bello. Nello spogliatoio dell'Italia eravamo scemi veri. Un gruppo così scemo e ignorante non l'avevo mai visto: bellissimo". Comprende invece la rabbia degli avversari inglesi, che si sono tolti la medaglia per il secondo posto: "Per me è normale, non è una mancanza di rispetto. Se arrivi secondo, vedi tutto nero". Solidarietà anche per i giocatori dell'Inghilterra attaccati in rete dopo la finale: "I social sono la rovina: gli ignoranti possono dire quello che vogliono. Sono impazzito per quello che hanno scritto a Morata".