Alla ripresa del campionato la Juventus sfiderà il Napoli al San Paolo e Allegri sembra intenzionato a rinunciare a tutti i giocatori sudamericani, che rientreranno solo a poche ore dal match del Maradona. L'allenatore dovrebbe schierare il blocco azzurro: possibile nuovo esordio per Kean. Intanto prosegue la trattativa per il rinnovo di Dybala: in settimana previsti nuovi incontri, c'è la volontà di chiudere

Un solo punto nelle prime due giornate e un unico obiettivo: ripartire al più presto e trovare la prima vittoria in campionato. Un inizio inaspettato per Massimiliano Allegri, che nella sua esperienza 2.0 alla Juventus è partito con il pari sul campo dell'Udinese e la sconfitta interna contro l'Empoli neopromosso. E alla ripresa della Serie A sarà subito super sfida per i bianconeri, impegnati sabato 11 settembre alle 18 allo stadio Maradona contro il Napoli di Luciano Spalletti. Un match di per sé insidioso, reso ancora più complicato dai viaggi intercontinentali che dovranno affrontare i giocatori sudamericani impegnati con le rispettive nazionali.

Out i sudamericani, sarà ItalJuve: nuovo esordio per Kean? Questi ultimi, infatti, giocheranno all'alba italiana di venerdì 10 settembre. La Juventus ha già organizzato per tutti i sudamericani un volo privato che li riporterà a Torino nella serata di venerdì, a poche ore dal match di Napoli, dove in ogni caso Allegri non intende farli giocare. Per questo l'allenatore sembrerebbe orientato a schierare tutto il blocco azzurro: al Maradona sarà ItalJuve. Dopo gli impegni nelle gare valide per le qualificazioni ai Mondiali con la Nazionale di Mancini, contro la squadra di Spalletti dovrebbero essere titolari Bonucci, Chiellini, Locatelli, Bernardeschi, Chiesa e Kean. Per Moise potrebbe essere un nuovo esordio, dopo quello avvenuto 5 anni fa - il 19 novembre 2016 contro il Pescara - ad appena 16 anni. L'attaccante è carico dopo il periodo trascorso in Nazionale e la Juve trova un ragazzo più maturo e un giocatore più completo dopo le esperienze con Everton e Psg. A Parigi, soprattutto, Kean ha dimostrato di poter essere un giocatore di livello internazionale: 17 gol stagionali per lui tra Ligue 1, Champions League e Coppa nazionale. La Juventus ha investito per il suo ritorno e adesso toccherà a Kean dare le giuste risposte. Il suo compagno di reparto contro il Napoli potrebbe essere Morata, che non è stato impegnato nell'ultima gara della Spagna contro la Georgia. Gli altri titolari, infine, potrebbero essere Szczesny, De Sciglio, De Ligt e Rabiot.