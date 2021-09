Lo Special One parla ai tifosi in un'intervista: "Se pensate che il progetto sia 'arrivo domani e vinco dopodomani' non è la strada giusta. Ma è incredibile come la vostra passione non sia mai svanita". Poi sul ritorno in Italia: "Dopo tanti anni mi sento migliorato, voglio dare tutto per la squadra"

"Questo non è il progetto Friedkin, non è il progetto Tiago Pinto e non è il progetto José Mourinho: è il progetto Roma". José Mourinho, in un'intervista al canale Youtube della Lega di Serie A, conferma di avere le idee chiare sul percorso futuro del club giallorosso. Un'evoluzione piuttosto che una rivoluzione, quella inseguita dall'allenatore portoghese e dalla proprietà: "Conosco i tifosi, conosco la piazza e se pensate che il progetto sia "arrivo domani e vinco dopodomani" non è la strada giusta. Questo è un progetto in cui i proprietari vogliono lasciare un'eredità, vogliono fare qualcosa di molto importante per il club in modo molto sostenibile. Vogliamo che la Roma abbia successo nel futuro". Intanto la Roma successo lo ha avuto anche nel presente, viste le quattro vittorie su quattro con cui ha aperto la stagione. Risultati che hanno già entusiasmato i tifosi che, nonostante alcuni anni complicati, non hanno mai fatto mancare il loro sostegno: "È davvero incredibile che negli ultimi due decenni i tifosi non abbiano avuto molti momenti per gioire ed esultare. Ma quella passione non è mai svanita. È molto facile essere un grande sostenitore di una squadra che vince continuamente, un'altra cosa è essere tifoso in questo tipo di situazione, questo per me significa molto. Spero che la squadra diventi il riflesso di ciò che sono".