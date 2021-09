Dodici bambini scomparsi ritrovati e riportati a casa dai propri affetti. E' questo il grande risultato ottenuto dall'iniziativa "Missing Children", promossa dalla Roma in collaborazione con Telefono Azzurro, il National Centre for Missing and Exploited Children, Missing People, Missing Child Kenya e il Centro internazionale per i bambini scomparsi e sfruttati. Una campagna nata nel 2019, su idea dell'ex responsabile dell'area digital Paul Rogers, e caratterizzata dalla presenza di annunci di bambini scomparsi in tutto il mondo accanto a quelli che ufficializzano un nuovo colpo di calciomercato da parte della società giallorossa. Il club capitolino ha voluto sfruttare i suoi contenuti virali e in questi due anni gli oltre 80 video pubblicizzati - con un bacino di circa 16 milioni di visualizzazioni - hanno contribuito al ritrovamento di 12 ragazzi. Un'iniziativa promossa e ricondivisa durante l'ultima estate anche da una squadra greca, il Paok Salonicco.