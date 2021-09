Il colombiano, che aveva rimediato un infortunio contro il Bologna, si è sottoposto ad accertamenti strumentali a Zingonia: "Lesione muscolare di non lieve entità, i tempi di recupero non saranno brevi". Con Zapata e Piccoli non al meglio rebus attaccanti per Gasperini contro la Fiorentina

Si teme un lungo stop per Luis Muriel. L'attaccante dell'Atalanta, a segno nella prima giornata a Torino, ha riportato una lesione muscolare "di non lieve entità" e, come confermato dal club nerazzurro in una nota, "i tempi di recupero non saranno brevi". Una brutta notizia per Gian Piero Gasperini, già alle prese con i problemi fisici di Duvan Zapata, che ha saltato le prime due giornate. Entrambi, a seguito dell'infortunio, non avevano risposto alla convocazione della Colombia per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 giocate dalla selezione del ct Reinaldo Rueda con Bolivia, Paraguay e Cile. Ora gli accertamenti strumentali hanno evidenziato anche l'entità del problema fisico per l'ex Udinese e Sampdoria. L'unica nota positiva dell'allenamento di mercoledì a Zingonia è rappresentata dal rientro in gruppo di Roberto Piccoli, che si candida così a una maglia da titolare in vista dell'impegno dell'Atalanta a Bergamo contro la Fiorentina, in programma sabato alle ore 20.45. Ma molto dipenderà dall'eventuale recupero di Zapata, che intanto è tornato a lavorare con la squadra.