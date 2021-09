Che quella tra Immobile e l'azzurro fosse una storia d'amore con i crampi è risaputo, che dopo critiche - spesso eccessive - perplessità e qualche mugugno, l'attaccante trovi poi nella Lazio un rifugio sicuro per lasciarsi tutto alle spalle anche. Di solito è sempre andata così. Era una certezza per Inzaghi, e d'ora in poi sarà la speranza di Sarri, che indirettamente può diventare alleato prezioso di Mancini e dello stesso Immobile per far decollare un feeling tattico che in nazionale vive di alti e bassi. Le parole spesso fanno più rumore ma i numeri durano più a lungo e rivelano che Immobile rimane il miglior marcatore azzurro sotto la gestione dell'attuale ct. Non c'è dubbio però che con la maglia della Lazio l'attaccante viaggi al doppio. Un gol ogni 248 minuti giocati in azzurro, uno ogni 117 in biancoceleste. Anzi quest'anno è partito addirittura meglio del solito: mai in carriera aveva segnato 4 reti dopo i primi 180 minuti di serie A.