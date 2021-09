Baresi: "Ibra ancora decisivo. Che impatto Giroud"

Esperti e trascinatori. Da una parte Zlatan Ibrahimovic, dall'altra Olivier Giroud: 73 anni in due per gli attaccanti del Milan che si prepara alla terza giornata di campionato contro la Lazio. Ibra è tornato ad allenarsi in gruppo e vede più vicino il ritorno in campo, mentre il francese ha già messo a segno due gol contro il Cagliari. Proprio l'impatto di Giroud ha colpito il vicepresidente onorario rossonero, Franco Baresi, che ha speso parole d'elogio per l'ex Chelsea: "Devo complimentarmi con Giroud, sta facendo molto bene e si è dimostrato disponibile - spiega - Il suo approccio è stato importante, può dare un grande contributo". Sempreverde e longevo, invece, Ibrahimovic: "Ibrahimovic è straordinario per la sua longevità, diventa sempre determinante nonostante l'età - aggiunge Baresi - È importante avere tutti a disposizione perché arrivano impegni ravvicinati, partite importanti. Sappiamo cosa può dare Ibra in campo e fuori, la sua presenza è importante".