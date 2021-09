Simone Inzaghi ritrova i nazionali europei in gruppo e attende i sudamericani: Lautaro, Correa e Vidal in Italia venerdì pomeriggio, Vecino sabato mattina. Contro la Sampdoria (in diretta domenica 12 settembre alle 12:30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K) l'allenatore nerazzurro pensa a Sensi a supporto di Dzeko

L' Inter di Simone Inzaghi si prepara alla trasferta sul campo della Sampdoria , in programma domenica 12 settembre alle 12.30 (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K) allo stadio Ferraris di Genova. Nella giornata di giovedì l'allenatore nerazzurro ha ritrovato in gruppo tutti i giocatori che sono stati impegnati nelle qualificazioni mondiali con le loro nazionali in territorio europeo, compresi Barella e Bastoni . Con il gruppo si sono allenati anche Stefano Sensi , che aveva lasciato il ritiro della Nazionale azzurra a poche ore dalla partita contro la Lituania, e Alexis Sanchez . Le condizioni dell'attaccante cileno sono in costante miglioramento e il numero 7 punta a una convocazione per la partita contro la squadra allenata da Roberto D'Aversa.

L'attesa per i sudamericani e l'11 anti-Samp

Mancano ancora all'appello invece i quattro giocatori sudamericani scesi in campo con le rispettive nazionali: gli argentini Lautaro Martinez e Joaquin Correa e il cileno Arturo Vidal rientreranno in Italia con un unico volo charter tra il tardo pomeriggio e la prima serata di venerdì, mentre l'uruguaiano Matias Vecino partirà qualche ora dopo ed è atteso a Milano sabato mattina. Il centrocampista prenderà così parte alla rifinitura pre Sampdoria, quando Inzaghi potrà tirare le somme. Nelle idee dell'allenatore nerazzurro, che deve guardare anche all'esordio in Champions League del 15 settembre contro il Real Madrid, c'è una formazione molto simile a quella che ha superato per 4-0 nel primo turno di campionato il Genoa: Sensi potrebbe agire alle spalle di Dzeko in un 3-5-1-1 completato dal trio Barella-Brozovic-Calhanoglu in mezzo al campo. A destra resta il dubbio Dumfries-Darmian mentre a sinistra Dimarco è favorito su Perisic. In difesa possibile conferma per Skriniar, De Vrij e Bastoni, anche se D'Ambrosio insidia lo slovacco per un posto sul centro-destra.