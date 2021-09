Candreva: "Scudetto? Inter favorita, serve umiltà"

Il calciatore blucerchiato pronto a tagliare il traguardo delle 400 presenze in Serie A contro la sua ex squadra: "Sono emozionato e orgoglioso, ma ho ancora tanta voglia. La mia Inter era diversa, questa è ancora la favorita per lo scudetto. Dobbiamo affrontarla con umiltà e rispetto". Samp-Inter, domenica ore 12.30, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Una sfida dal sapore decisamente speciale. Antonio Candreva si prepara a scendere in campo per la 400esima volta in Serie A proprio contro la sua ex squadra, quell’Inter che la Sampdoria affronterà al Ferraris domenica alle ore 12.30 (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K). "Sappiamo che avremo davanti una grandissima squadra che va affrontata con umiltà e rispetto. In rosa ha grandissimi giocatori che fanno la differenza. Dovremmo saper soffrire quando ci sarà da soffrire e poi fare la nostra partita", ha ammesso Candreva ai microfoni di Sky Sport 24. "L’Inter è campione d’Italia, una grandissima squadra che si sta riproponendo ad altissimi livelli anche se si sono giocate solo due giornate di Serie A, ma è la formazione favorita per la vittoria del campionato", ha poi proseguito Candreva.