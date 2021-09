Buone notizie per José Mourinho, che potrà regolarmente contare su Nicolò Zaniolo in occasione della prossima gara che la Roma giocherà all'Olimpico contro il Sassuolo (domenica 12 settembre alle ore 20.45). Il centrocampista giallorosso era ritornato tra i convocati di Roberto Mancini per gli impegni che l'Italia ha affrontato nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali ma, dopo aver giocato contro la Svizzera, è stato costretto a saltare la sfida con la Lituania a causa di un trauma contusivo alla coscia. Rientrato a Roma, Zaniolo si è sottoposto a una visita specializzata e a esami strumentali che non hanno riscontrato alcuna lesione . L'edema è di ridotta entità, quindi il centrocampista sarà immediatamente a disposizione di José Mourinho per i prossimi impegni della squadra giallorossa, a comiciare dalla sfida di domenica alle 20.45 contro il Sassuolo. Ovviamente bisognerà capire se dal primo minuto o dalla panchina, ma in ogni caso Mourinho può comunque sorridere.

L'inizio di stagione di Zaniolo

Dopo aver saltato l'intera stagione scorsa per l'infortunio al ginocchio, il classe 1999 è ritornato con grande voglia in questa prima annata alla Roma targata José Mourinho. Zaniolo ha giocato subito da titolare alla prima di campionato contro la Fiorentina, venendo però espulso e saltando la seconda gara contro la Salernitana. Precedentemente, però, era già tornato in campo, nel doppio impegno di Conference League contro il Trabzonspor. Per lui 169 minuti totali e anche il ritorno al gol, come una liberazione. Come premio, è arrivata anche la convocazione in Nazionale da parte di Roberto Mancini e il ritorno in campo con la maglia azzurra contro la Svizzera, a un anno di distanza dalla gara contro l'Olanda in cui subì la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.