In casa Roma continua a tenere banco il futuro di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso ha un contratto in scadenza nel 2022 e da tempo le parti sono a lavoro per prolungare l'accordo. La Roma e Pellegrini, infatti, hanno la stessa volontà: proseguire insieme. Per questo motivo la prossima settimana è previsto un nuovo incontro tra Tiago Pinto e l'entourage del giocatore. L'obiettivo è quello di far conciliare la volontà delle parti con le cifre, trovando un punto d'incontro tra la richiesta di Pellegrini e l'offerta del club.