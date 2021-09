Italiano: "Sarebbe bello fare come l'Atalanta"

Ripetere il percorso fatto dall'Atalanta negli ultimi anni. Un sogno, un obiettivo di Vincenzo Italiano per la sua Fiorentina. Alla vigilia del match contro i nerazzurri, l'allenatore viola ha elogiato l'Atalanta e il suo allenatore, Gian Piero Gasperini: "Gasperini e l'Atalanta hanno fatto un lavoro straordinario in questi ultimi anni, tutti li riconoscono - spiega Italiano in conferenza stampa - Se è in giornata e in condizione, l'Atalanta dà spettacolo per i tanti gol e per il gioco che propone. Sarebbe bello cercare di fare un percorso simile al loro, arrivare in Champions e protagonisti in campionato per tanti anni". Italiano, a Bergamo, si aspetta una partita "molto difficile e complicata": "Sappiamo di cosa è capace l'Atalanta, soprattutto in casa - ammette - Stiamo preparando la partita nel minimo dettaglio per metterli in difficoltà. Siamo reduci da una vittoria e dobbiamo dare continuità".