Serie A, 3^ giornata: curiosità e statistiche

Dopo la sosta per le nazionali, torna la Serie A: sabato il big match tra Napoli e Juventus, domenica un interessantissimo Milan-Lazio. Tutte le statistiche e le curiosità sulla terza giornata di campionato

Empoli-Venezia, sabato 11 settembre, ore 15 Sfida tra neopromosse al Castellani, terzo confronto della storia tra questi due club in Serie A. I primi due risalgono alla stagione 1998/1999, con il Venezia che ha vinto 3-2 in casa e ha pareggiato 2-2 in Toscana. Considerando anche le sfide giocate in Serie B, l'Empoli ha perso solo una delle otto gare giocate in casa contro gli arancioneroverdi. Dopo la vittoria con la Juventus, gli azzurri hanno la possibilità di eguagliare le due migliori partenze della loro storia in Serie A: nel 1986/1987 e nel 2002/2003 arrivarono sei punti nelle prime tre partite, per poi conquistare la salvezza alla fine dell'anno. Napoli-Juventus, sabato 11 settembre, ore 18 Il big match si gioca al Maradona, confronto numero 151 tra queste due squadre in Serie A: 70 successi bianconeri, 47 pareggi e 33 vittorie azzurre. Napoli in vantaggio, però, se si considerano solo le gare giocate in Campania: 25 vittorie, contro 27 pareggi e 23 sconfitte. Negli ultimi 16 confronti è arrivato un solo pareggio, 1-1 nel 2017 al San Paolo (per il resto 5 successi azzurri e 10 per i bianconeri). Nelle ultime due stagioni, invece, ha sempre vinto la squadra di casa, con il Napoli che potrebbe così arrivare a tre successi di fila contro la Juve nel proprio stadio, cosa che non accade da 10 anni. Un solo punto per i bianconeri nelle prime due giornate, negli ultimi 51 anni solo nel 2015/2016 non è arrivata nessuna vittoria nei tre turni iniziali. Atalanta-Fiorentina, sabato 11 settembre, ore 20.45 Fiorentina in vantaggio nei 116 precedenti con 49 successi, contro 30 sconfitte e 37 pareggi. Nonostante il bilancio negativo, però, l'Atalanta ha nella squadra viola una delle vittime preferite: 30 vittorie, di più solo contro Lazio e Bologna (36). I nerazzurri hanno anche vinto gli ultimi tre confronti diretti e non sono mai arrivati a quattro di fila nella loro storia. La Fiorentina è reduce da un successo contro il Torino e non ottiene due vittorie di fila da più di un anno, da agosto 2020.

Sampdoria-Inter, domenica 12 settembre, ore 12.30 approfondimento Sanchez parzialmente in gruppo: torna con la Samp? Nerazzurri nettamente in vantaggio nei precedenti con 70 successi, contro 21 sconfitte e 37 pareggi. L'Inter ha anche vinto sette delle ultime otto gare giocate in Serie A contro i blucerchiati, con l'unica sconfitta arrivata nella gara giocata lo scorso anno a Marassi. Questo permette alla Sampdoria di avere la possibilità di ottenere due successi di fila contro i nerazzurri in casa, cosa accaduta solo nel 1989 e nel 1991. La squadra di D'Aversa ha ottenuto appena un punto nelle prime due gare senza fare nemmeno un gol, non è mai capitato nella storia di questa società di non segnare nelle prime tre giornate. L'Inter, invece, ha sempre trovato il gol nelle ultime 21 partite e non fanno meglio dal 2009, quando si arrivò a 23. Cagliari-Genoa, domenica 12 settembre, ore 15 Bilancio in perfetta parità: 16 vittorie a testa e 12 pareggi nei 44 precedenti. Nelle ultime tre gare, però, ha sempre vinto il Genoa e, in tutti questi casi, con il punteggio di 1-0. Tra queste anche una gara giocata in Sardegna, il che permetterebbe alla società ligure di ottenere due successi in trasferta contro il Cagliari, cosa mai accaduta nella storia. La squadra di Semplici non ha ancora trovato il successo in questa stagione, lo scorso anno (con Di Francesco in panchina) i rossoblù rimasero a secco nelle prime tre gare di campionato. Il Genoa, invece, ha perso le prime due, non inizia una stagione di Serie A con tre sconfitte dal 1957/1958. Spezia-Udinese, domenica 12 settembre, ore 15 Solo due precedenti, entrambi risalenti allo scorso anno, e una vittoria a testa. Nella passata stagione Spezia e Udinese si sono divise la posta in palio, con due successi in trasferta. La squadra di Gotti vinse per 1-0 al Picco, alla Dacia Arena invece finì 0-2 per i liguri (primo successo nella loro storia in Serie A). Una sola vittoria nelle ultime 10 gare per lo Spezia (4-1 col Torino), per il resto sono arrivati 5 pareggi e 4 sconfitte. A questa si aggiunge un'altra striscia negativa, che vede i liguri subire gol da 18 gare di fila. Lo Spezia, però, ha perso solo una volta in casa nelle ultime nove gare (contro il Napoli). L'Udinese ha ottenuto 4 punti nelle prime due giornate e non restano imbattuti nelle prime tre di campionato dal 2011/2012, con Guidolin in panchina. Torino-Salernitana, domenica 12 settembre, ore 15 Solo due precedenti tra queste due società, con due vittorie per il Torino. Entrambe risalgono alla stagione 1947/1948, con un punteggio complessivo tra le due gare di 11-2. Quella campana, infatti, è la squadra contro cui il Torino ha segnato di più in media (5.5 a partita) in Serie A. Due sconfitte nelle prime due gare per la formazione di Juric, i granata potrebbero arrivare a tre per la terza volta nella storia dopo il 2002/2003 e il 2020/2021. Stesso discorso per la Salernitana, che nel 1998/1999 perse le prime tre partite di campionato. Il Torino, inoltre, non ha vinto nessuna delle ultime sette sfide giocate contro squadre neopromosse in Serie A (5 pareggi e 2 sconfitte).