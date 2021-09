Gasp: "Episodi decisivi, ma l'Atalanta farà bene"

Lucida analisi dell'allenatore dell'Atalanta che resta soddisfatto della prestazione dei suoi: "Gara condizionata da episodi ma la prestazione è stata di livello". Ed ancora: "Partenza in sordina? Cambiano gli equilibri e bisogna riadattarsi. La squadra è stata completata in alcuni reparti, volevamo qualcosa in più in attacco ma non ci siamo riusciti. Ma torneremo a segnare e a dare soddisfazioni". Duro il dg Marino: "Gli episodi? Con queste interpretazioni c'è caos totale"

Amareggiato per il risultato, soddisfatto per la prestazione. E' questo, in sintesi, il pensiero di Gian Piero Gasperini: "Non abbiamo regalato niente alla Fiorentina, abbiamo fatto la nostra gara e sono contento - dice - Nel primo tempo ci sono stati degli episodi troppo pesanti che hanno condizionato la gara, ma sulla prestazione non devo dire niente, c’è rammarico e delusione, ragioniamo sulla stagione e questa è una squadra che farà bene anche perché abbiamo affrontato una gara difficile". Sugli episodi dubbi contestati (gol annullato a Zapata e rigore concesso alla Fiorentina): "Il risultato è stato determinato da alcuni episodi che non comprendiamo, spero che si faccia chiarezza perché così è difficile - prosegue - Noi guardiamo alla prestazione ed è stata una prestazione di livello".

"Volevamo rinforzarci in attacco ma non ci siamo riusciti"

L'Atalanta è partita in sordina: "Questo è il mio sesto anno, le cose cambiano e bisogna riadattarsi a nuovi equilibri e sono convinto che lo faremo bene anche quest’anno. Lo scorso anno era così e poi abbiamo fatto anche meglio di quelli precedenti - spiega ancora - La squadra è stata completata nei reparti, è stato sostituito Romero, c’è Zappacosta, Koopmeiners ha grandi qualità. Pensavo che in attacco si potesse fare qualcosa di più, non ci siamo riusciti". La squadra affronterà la Champions la prossima settimana contro il Villarreal: "Abbiamo bisogno di giocare e di recuperare tutti e poi sono convinto che faremo bene, specie se continueremo a giocare come stasera. Credo che le squadre che vogliono potenziarsi cercano di avere un pezzo in più, specie in attacco. Ma noi arriviamo anche da tre campionati in cui siamo stati il migliore attacco. Riprenderemo a segnare e lo faremo e daremo ancora soddisfazioni".