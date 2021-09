Serie A, le partite e gli orari della 3^ giornata

Lo spettacolo della Serie A torna a rubare la scena nel weekend calcistico. Dopo la pausa per via degli impegni delle nazionali, riparte il campionato con una terza giornata tutta da seguire. Si parte oggi con tre anticipi: Empoli-Venezia alle 15, poi alle 18 la sfida tra Napoli e Juve, mentre alle 20.45 si gioca la gara tra Atalanta e Fiorentina. Domenica a ora di pranzo altro match da non perdere, quello tra Sampdoria e Inter. Si continua alle 15 con tre gare: Cagliari-Genoa, Spezia-Udinese e Torino-Salernitana. Alle 18 la sfida di San Siro tra Lazio e Milan, due delle squadre e punteggio pieno dopo le prime due giornate, mentre il posticipo serale ha come protagoniste Roma e Sassuolo. A chiudere la terza giornata di campionato è il match, in programma lunedì sera, tra Bologna e Verona.