Italiano: "Vlahovic va forte, rinnoverà presto"

Le parole dell'allenatore viola dopo la vittoria contro i nerazzurri: "Vincere a Bergamo non è semplice, questo risultato è importantissimo per noi. Vlahovic ha una straordinaria cultura del lavoro, continuando così farà strada perché non si accontenta mai"

Dopo cinque anni la Fiorentina è tornata a vincere in casa dell'Atalanta. Un 2-1 nel segno di Vlahovic , attaccante che Vincenzo Italiano esalta al termine del match: "Abbiamo visto quello che sa fare Dusan, segnare i rigori non è semplice - spiega l'allenatore viola - Ha una straordinaria cultura del lavoro e la partita è lo specchio di come si allena. Questa è la sua forza: se continua così, senza perdere umiltà e spirito di sacrificio, sono convinto che farà strada. Ha fame, voglia di arrivare e vincere, non si accontenta mai ". Se da una parte Italiano si gode il presente, dall'altra parla anche della trattativa per il rinnovo del serbo: " Rinnoverà presto . La trattativa va avanti da un pezzo, credo che si arriverà alla conclusione".

"Vincere a Bergamo è troppo bello"

Ben oltre il singolo, Italiano elogia la sua Fiorentina per la prestazione al Gewiss Stadium: "Vincere a Bergamo non è semplice - ammette l'allenatore - Questo è un risultato importantissimo per noi. Nel primo tempo abbiamo fatto un'ottima gara, nel secondo tempo abbiamo sofferto, ma siamo stati bravi. Era questa la partita che dovevamo fare, l'abbiamo vinta e siamo contenti. Dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo. Per una squadra come la nostra, ancora in costruzione, vincere a Bergamo è troppo bello".