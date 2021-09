San Siro nel suo destino, ancora una volta. "Ho esordito in questo stadio contro l'Inter, questa volta il nuovo inizio con la Lazio lo vivrò contro il Milan". Parla così in conferenza stampa Mattia Zaccagni, nuovo giocatore biancoceleste arrivato nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato, alla vigilia della sua prima a disposizione di Maurizio Sarri. "Sono contento di essere qui, per me la Lazio è un'occasione importantissima. Sono in un gruppo bellissimo, qui alla Lazio ho sentito calore sin dall'inizio. Lo spogliatoio è buono e mi sono adattato sin da subito. Quando ho saputo dell'interesse della Lazio, non ho esitato: sono convinto che Sarri migliorerà le mie caratteristiche", ha proseguito Zaccagni. Che ha parlato così della sua possibile collocazione in campo: "Verrò impiegato nello stesso ruolo in cui ero schierato al Verona, spero di far bene con la maglia biancoceleste".