Probabili formazioni di Empoli-Venezia

Empoli, ballottaggio Romagnoli-Luperto



Se "squadra che vince non si cambia", cosa aspettarsi da "squadra che vince allo Stadium contro la Juve"? La sosta Nazionali non dovrebbe stravolgere i piani di Andreazzoli, che con l'innesto di Tonelli arrivato nell'ultimo giorno di mercato potrà concedersi qualche dubbio in più in difesa, ma di quelli "dolci". Il ritorno a Empoli di Tonelli sarà un incentivo a dare di più per Romagnoli e Luperto, che già prima del suo arrivo erano in ballottaggio tra di loro. A centrocampo pare difficile mettere in discussione Ricci, inamovibili Bandinelli e Bajrami. In avanti fiducia a Cutrone, ma Pinamonti scalpita.

EMPOLI (4-3-1-2) Probabile formazione: Vicario; Stojanovic, Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone. All. Andreazzoli