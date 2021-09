È una vittoria nel segno del tre per il Napoli di Luciano Spalletti contro la Juventus. Per l'allenatore è il terzo successo in carriera, su ventotto precedenti, contro i bianconeri; per gli azzurri, invece, la terza vittoria consecutiva su tre partite disputate. Tre punti arrivati con una rimonta nel secondo tempo, prima con il gol di Politano e poi con la rete di Koulibaly: "La squadra ha meritato di vincere, ma dobbiamo fare meglio di così - spiega Spalletti alla fine del match - Ciò che conta è la reazione dei giocatori, nella ripresa abbiamo fatto qualcosa in più. La pressione ha determinato gli errori, sia nostri che della Juventus. Si possono fare passi avanti importanti: noi abbiamo ripreso un discorso perché Gattuso ha fatto un buon lavoro, poi si cerca di mettere qualcosa in più".