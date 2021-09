Bologna-Verona: dove vedere la partita in tv

Questo lunedì sera andrà in scena l'ultima partita di Serie A: a Bologna si affronteranno Bologna e Hellas Verona. Gli uomini di Mihajlovic proveranno a proseguire l'ottimo inizio di stagione. Di Francesco andrà invece alla ricerca dei primi punti in campionato. Diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Il weekend è finito ma la terza giornata di Serie A ancora no. Questo lunedì sera infatti allo Stadio Dall'Ara di Bologna scenderanno in campo il Bologna di Sinisa Mihajlovic e l'Hellas Verona di Eusebio Di Francesco. I rossoblù vengono da un ottimo inizio di stagione (una vittoria e un pareggio), mentre l'Hellas Verona ha subito due sconfitte interne e andrà alla ricerca di riscatto e dei primi punti della stagione. Ecco dove si potrà seguire in diretta la sfida che chiuderà questo terzo turno di Serie A.