Alex Del Piero a L’Originale spiega di non essere sorpreso dal risultato di Napoli-Juve quanto dell’avvio in campionato dei bianconeri: “Penso che stia pagando un po’ di cose, ora gli occhi sono puntati su Ronaldo ma la Juve col cambio di Allegri ha bisogno di un po’ di tempo per riprendere delle abitudini diverse. La sconfitta del Maradona è relativamente dura”

