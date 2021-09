Squadra che non si cambia… vince. Il Napoli sorride dopo la terza vittoria in altrettante giornate di campionato, e per di più con l'ultima in rimonta contro la Juventus. I volti in campo nei tre undici titolari scelti da Spalletti erano noti: dieci che già erano in squadra nello scorso campionato più Anguissa, che bene ha fatto proprio contro i bianconeri. Di fatto, il Napoli è la squadra che ha cambiato meno tra le big: dentro Anguissa - appunto - e Juan Jesus (che ha giocato fin qui un solo minuto). Out Bakayoko (a fine prestito e poi andato al Milan) e Hysaj. Ritorno dai prestiti per Malcuit e Ounas, che fin qui hanno rispettivamente giocato sessanta e un minuto. Spalletti, dopotutto, lo aveva detto anche nelle prime conferenze stampa di inizio stagione: "Mi basta che sia rimasta tutta la rosa". Così è stato e il primissimo inizio di campionato è stato incoraggiante.