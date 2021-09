Inzaghi: "Era una partita da vincere, ora il Real"

Le parole dell'allenatore nerazzurro dopo il pareggio del Ferraris: "L'Inter non può andare due volte in vantaggio e non vincere. C'è rammarico, ma dopo aver giocato venti minuti in dieci ci prendiamo anche il pareggio". Poi sull'infortunio di Sensi: "Era entrato nel migliore dei modi. Non sta bene, lo perderemo per un po' di tempo" L'INTER FRENA CON LA SAMPDORIA: GUARDA GLI HIGHLIGHTS Condividi:

Arriva a Genova il primo stop stagionale dell'Inter di Simone Inzaghi. Dopo le vittorie con Genoa e Hellas Verona, al Luigi Ferraris la Sampdoria va due volte in svantaggio con Dimarco e Lautaro Martinez ma riesce a fermare i nerazzurri sul 2-2 finale grazie a Yoshida e Augello. Una gara ricca di emozioni con ben tre difensori a segno, tutti con il mancino: "C'è rammarico, era una partita che volevamo vincere. Siamo andati due volte sopra - spiega Inzaghi a fine match - poi abbiamo sbagliato tre occasioni semplici e preso due gol fortuiti. Non abbiamo vinto una gara importantissima. La prestazione c'è stata contro una Sampdoria molto insidiosa, ma una squadra come la nostra, due volte in vantaggio, deve portare a casa i tre punti".

"Sensi non sta bene, lo perderemo per un po'" leggi anche Sensi, infortunio al ginocchio destro Una terza giornata che presentava tante difficoltà per l'Inter, cui si è aggiunto anche l'infortunio di Stefano Sensi: "C’è stato un contrasto, non sta bene. Lo perderemo per un po’ di tempo, spiace. E poi bisognerà valutare anche Dimarco in vista della sfida di mercoledì. C'era tantissimo caldo e un campo non ottimale. In più ho avuto sette giocatori fino a giovedì e gli altri che hanno faticato al rientro a riposarsi a causa del fuso orario".