Nel pomeriggio amaro dell'Inter, c'è una preoccupazione in più per Simone Inzaghi. Contro la Sampdoria l'allenatore nerazzurro, infatti, ha perso per infortunio Stefano Sensi. Il 26enne era entrato in campo al 68° al posto di Calhanoglu, ma dopo pochi minuti è rimasto a terra dolorante a seguito di un contrasto in area doriana con Yoshida. Il centrocampista ha provato a colpire il pallone contemporaneamente al sampdoriano ma, sul contraccolpo, ha avuto la peggio al ginocchio destro. Dopo essersi fatto applicare del ghiaccio spray dallo staff medico nerazzurro, Sensi ha chiesto il cambio. Sostituzioni che l'Inter, però, aveva già esaurito anche a seguito del forfait di Federico Dimarco. Da lì in poi, stringendo i denti, l'ex Sassuolo - che era tornato a disposizione dopo un fastidio al polpaccio - ha provato in tutti i modi a restare in campo zoppicando vistosamente e spostando in avanti il suo raggio d'azione. Nel recupero, dopo l'ultimo sforzo, è stato infine costretto ad arrendersi definitivamente e ad abbandonare il campo lasciando di fatto la sua squadra in dieci uomini.