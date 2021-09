Nonostante le tre sconfitte consecutive in campionato, Eusebio Di Francesco non vuole sentire parlare di un Verona in difficoltà: "È un peccato sentire che il Verona sia in difficoltà nonostante certe prestazioni - ha detto l'allenatore a Sky Sport dopo il match perso per 1-0 contro il Bologna -, abbiamo avuto il demerito di non aver concretizzato le varie situazioni. Il Bologna è stato più cinico, sfruttando i nostri errori. La rabbia è che la squadra c'è, ha la voglia di fare la partita su ogni campo. Non vedo in difficoltà la mia squadra nonostante gli zero punti". Problema mentale o tattico? Di Francesco è chiaro: "Bisogna lavorare su tutto - ha proseguito -, anche se oggi abbiamo creato difficoltà al Bologna. Meriteremmo di più tutti, ma non è questo il momento. Dovremmo essere più attaccati al risultato. La prestazione per me è stata di livello: negli ultimi minuti siamo stati confusionari, loro non ci hanno fatto giocare e i palloni sono spariti. Ma questo è il calcio in Italia. Le chiacchiere le porta via il vento: servono punti".