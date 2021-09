Dopo il gol di El Shaarawy con il Sassuolo che ha regalato la vittoria alla Roma al 91', José Mourinho è tornato bambino. E' stato lo stesso allenatore portoghese a rivelarlo a fine gara spiegando la sua corsa verso la curva sud. Il day after lo Special One ha poi scherzato sui social: "E non ho subito nemmeno un infortunio muscolare...". Anche Carlo Mazzone ha apprezzato: "Una corsa da vero romanista"

ROMA-SASSUOLO 2-1, GOL E HIGHLIGHTS