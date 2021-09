Sarà una settimana di grande calcio: dopo i turni infrasettimanali dedicati alle competizioni europee, il prossimo sarà un altro grande weekend di Serie A. La quarta giornata si aprirà con Sassuolo-Torino: le squadre di Dionisi e Juric si affronteranno per l'anticipo del venerdì alle 20:45. Sabato sono in programma tre partite: Genoa-Fiorentina, Inter-Bologna e Salernitana-Atalanta. Domenica scenderà in campo l'Empoli che ospiterà la Sampdoria, il Venezia che affronterà lo Spezia, la Roma che andrà a Verona contro l'ex Di Francesco e la Lazio che sfiderà il Cagliari. Nel posticipo serale ci sarà Juventus-Milan, la vera partita di cartello in programma in questo turno che si concluderà poi con il posticipo del lunedì che vedrà protagonista il Napoli di Spalletti che sarà ospite dell'Udinese alla Dacia Arena. Ecco il programma e gli orari della quarta giornata di Serie A.