Kean: "Tornare alla Juve è stata la scelta giusta"

L'attaccante bianconero in conferenza stampa: "Sono pronto per questa nuova sfida, tornare qui è stata la scelta giusta. Non sento pressioni, ma la responsabilità di indossare questa maglia. Ho giocato in tanti campionati, adesso ho maggiore esperienza"

"Indossare la maglia bianconera mi ha sempre regalato grandi emozioni. Tornare qui è stata la scelta giusta, sono pronto per questa nuova sfida". Si presenta così Moise Kean al popolo bianconero nella sua nuova avventura alla Juventus, club che lo ha riportato in Italia dall’Everton. L’attaccante classe 2000 è stato individuato dalla dirigenza bianconera come il profilo giusto su cui puntare nel nuovo corso iniziato dopo l’addio di Cristiano Ronaldo in direzione Manchester United: "Sono qui per dare una grande mano alla squadra in cui sono cresciuto. Non sento il peso, ma la responsabilità di indossare questa maglia e dare il 100%. Quando si indossa la maglia della Juve bisogna sempre uscire sudati", ha proseguito Kean. Che ha parlato così di Allegri, allenatore con cui ha già lavorato proprio alla Juve: "Il mister vuole sempre puntare in alto. Mi ha insegnato molte cose, ci darà una grande mano e sono sicuro che farà bene".