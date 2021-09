L'attaccante bianconero, autore del secondo gol contro il Malmoe, ha spiegato come le trattative per il suo rinnovo contrattuale: "Voglio rinnovare e anche la società lo vuole, speriamo di chiudere presto la trattativa. Ci sarà un incontro in settimana" MALMOE-JUVE: GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

Fascia da capitano, gol, titolo di uomo partita e… rinnovo imminente. Serata migliore non poteva chiedere Paulo Dybala, che ha contribuito in maniera importante alla prima vittoria della Juventus in Champions League. Il numero 10 bianconero ha confermato che le trattative per il suo rinnovo contrattuale proseguono e che c’è la volontà di chiudere nel più breve tempo possibile: "Speriamo di chiudere presto per il rinnovo. C'è la voglia di tutti di portare a termine le trattative, credo che in settimana ci sarà un altro incontro tra le parti. Loro sanno che da parte mia c'è grande volontà di rimanere a Torino, so che anche la dirigenza vuole prolungarmi il contratto e abbiamo ripreso a parlare. Spero che tra poco finisca tutto e possano arrivare buone notizie per tutti, sono molto fiducioso".

"Sto facendo fatica a regolarizzare il sonno dopo gli impegni con la Nazionale" Il capitano bianconero ha parlato anche delle difficoltà che ha avuto la scorsa settimana, quando ha dovuto rinunciare alla partita con il Napoli a causa degli impegni con la nazionale argentina: "Ho parlato con i miei compagni sudamericani per vedere come stavano. Personalmente ho viaggiato di giorno, per cui ancora sto facendo fatica a regolarizzare il sonno e a trovare la condizione migliore, tornando dagli impegni in Sudamerica così a ridosso delle partite di campionato. Però dobbiamo giocare, non possiamo fare altro. Oggi fortunatamente le cose sono andate bene, abbiamo un paio di giorni in più per riposare e per cercare di stare al meglio domenica".