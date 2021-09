Allegri prova il 4-3-3, Chiesa e Berna in gruppo

Tornata alla vittoria in Champions League con il 3-0 al Malmoe, per la Juventus è già tempo di concentrarsi di nuovo sul campionato. Dopo un avvio complicato e la sconfitta nel big match contro il Napoli, il calendario prevede ora per i bianconeri un altro scontro diretto contro il Milan (domenica ore 20.45). Nella mattinata di giovedì, per Massimiliano Allegri, sono andate in scena anche le prime prove tattiche. Due le formazioni provate, entrambe in campo con un 4-3-3. In quella che potrebbe scendere in campo allo Stadium, Alex Sandro ha giocato in posizione più avanzata, lasciando la squadra a tre in fase di costruzione. In attacco Dybala da falso nueve, con Cuadrado e Morata ai suoi lati. Una possibile novità tattica, dopo che la Juventus aveva iniziato la partita in Svezia con un 4-4-2 ottenendo risposte positive. In gruppo, intanto, sono tornati anche Chiesa e Bernardeschi, che saranno convocati per il Milan, con la possibilità di diventare due carte da giocare a partita in corso per Allegri.