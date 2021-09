Calendario Serie A, le partite della 4^ giornata

Dopo l'intermezzo infrasettimanale con le coppe europee e sette club italiani in campo, è già di nuovo tempo di Serie A. Il programma della quarta giornata di campionato sarà spalmato su quattro giorni e avrà il via questa sera alle 20:45 con la sfida tra Sassuolo e Torino. Tre le partite in calendario di sabato: si parte alle 15 con Genoa-Fiorentina, mentre alle 18 tocca all'Inter che ospita il Bologna. L'anticipo delle 20:45 è all'Arechi tra Salernitana e Atalanta. Domenica all'ora di pranzo sarà tempo di Empoli-Sampdoria, mentre alle 15 c'è Venezia-Spezia. Due le sfide in programma alle 18, con altrettanti allenatori all'esordio: il Verona di Tudor, subentrato a Di Francesco, ospita la Roma, mentre Mazzarri vivrà la "prima" con il Cagliari sul campo della Lazio. Il posticipo domenicale è allo Stadium con Juventus-Milan. A chiudere la quarta giornata di campionato è la partita, in programma lunedì sera, tra Udinese e Napoli.