Dopo le ultime due vittorie consecutive i viola sono chiamati alla prova Genoa. Vincenzo Italiano ha presentato la sfida in conferenza stampa: "Sarà un banco di prova importante e servià la giusta mentalità. Abbiamo iniziato bene, ma ora dobbiamo continuare a spingere. E non siamo la sorpresa del campionato, è ancora presto per dirlo". Sulla formazione: "Venuti non ci sarà. Il ballottaggio in porta? Vedremo, ma ci sono delle gerarchie" 4^ GIORNATA, TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Dare seguito alle due vittorie ottenute nelle ultime due giornate e continuare a stupire dopo un ottimo inizio di campionato: è questo l'obiettivo della Fiorentina, che nella quarta giornata di Serie A affronterà in trasferta il Genoa. Una gara da affrontare con il giusto atteggiamento, come sottolineato da Vincenzo Italiano in conferenza stampa: "Sarà un banco di prova importante - ha detto l'allenatore viola -, loro hanno messo in difficoltà il Napoli e hanno battuto in rimonta il Cagliari. Servirà affrontarli con la massima attenzione. Lì lo stadio spinge, inoltre il Genoa ha giocatori di qualità e temperamento. Veniamo da due vittorie e dobbiamo provare a dare continuità facendo una grande prestazione".

"Spingiamo forte, è ancora presto per fare bilanci" Italiano ha poi spiegato quali sono i tasti toccati per dare una svolta a un ambiente reduce da alcune annate difficili: "Io credo che la schiettezza e la lealtà siano valori che pagano sempre. Ho detto subito ai ragazzi che tipo sono e quali metodi mi piacciono: per me è fondamentale avere l'ossessione di andare in campo e riportare quello che facciamo in settimana". Nonostante l'ottimo inizio, l'allenatore non vuole che si parli della Fiorentina come della sorpresa del campionato: "Abbiamo dei margini di miglioramento enormi - ha chiarito -, ma due mesi di lavoro e tre giornate di campionato rappresentano un periodo troppo ridotto per esprimere giudizi. Credo che un primo bilancio si possa fare dopo 10, 12 o 15 partite e questo vale in particolar modo per una squadra che ha cambiato tanto come noi. Non è mai semplice trovare la quadra in poco tempo, gli allenatori devono essere bravi ad ottenere velocemente i risultati. Ammetto che quando è uscito il calendario ero abbastanza preoccupato per l'inizio complicato, invece abbiamo fatto 6 punti e sono felice così. Godiamoci il momento e pensiamo a spingere forte, con l'obiettivo di diventare una squadra vera che abbia una sua identità sia in casa che fuori".