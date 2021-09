Messias: "Milan? Una favola meritata"

"Non bisogna mai mollare, non è mai troppo tardi". Un messaggio di speranza quello lanciato da Junior Messias, l'attaccante che nell'ultima sessione estiva di calciomercato si è trasferito dal Crotone al Milan. Il brasiliano scalda i motori in attesa dell'esordio in rossonero, intanto le ultime settimane sono state ricche di emozioni per lui: "Quando vedo il Milan penso a Dida, che è ancora qui, a una squadra che ha rivoluzionato il calcio, al direttore Maldini che è una leggenda del calcio e agli altri brasiliani - racconta Messias a Milan TV - Penso al Milan e penso a chi ha fatto la storia, li vedevo in tv ed è emozionante. È stato un piacere allenarmi con Ibrahimovic, Pioli ha idee chiare che mi piacciono, sa quello che vuole fare. Io sono al Milan a 30 anni, questo fa capire che tutto è possibile. Bisogna credere nei sogni, sacrificandosi. La vita non ti regala niente, ma devi crederci. Se non ci credi, non ci arrivi. Non bisogna mai mollare. Questa favola me la sono meritata. Ho fatto tanti sacrifici: non sono stato sul divano ad aspettare, sono andato e me la sono presa. Questo è l'insegnamento che mi ha dato mio padre".