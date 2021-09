Col Liverpool è stato un bel Milan solo per 10 minuti?

"Non sono stati solo dieci minuti di intensità, abbiamo sofferto all'inizio. Poi nella ripresa abbiamo anche iniziato meglio. Anche in Italia non abbiamo giocato bene a momenti, ma siamo stati squadra per 95 minuti. A Liverpool c'erano grandi meriti per gli avversari. Noi dobbiamo competere con grande intensità in ogni partita".