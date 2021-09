Il Tucu esce poco prima della mezz'ora in seguito a un contrasto con De Silvestri: forte trauma contusivo al bacino per l'argentino, sostituito da Edin Dzeko e portato in ospedale per accertamenti clinici in via precauzionale

La prima da titolare con l'Inter per Joaquin Correa dura soltanto 29 minuti. L'argentino è costretto a chiedere il cambio poco prima della mezz'ora del match con il Bologna per via di una brutta botta al bacino rimediata in uno scontro di gioco con Lorenzo De Silvestri. L'ex giocatore della Lazio ha provato a restare in campo ma ha chiesto il cambio dopo qualche minuto, venendo sostituito da Edin Dzeko. Troppo forte il dolore, anche per restare seduto in panchina a guardare i compagni. Il Tucu è così andato direttamente negli spogliatoi per ricevere le cure del caso ed è stato poi trasportato in via precauzionale all’Istituto Clinico Humanitas per accertamenti. Da monitorare le sue condizioni in vista dei prossimi impegni, con l'Inter che tornerà in campo martedì 21 settembre per il turno infrasettimanale contro la Fiorentina di Italiano.