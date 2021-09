Un nuovo stop per Stefano Sensi. Il centrocampista dell'Inter, a lungo fermo nelle ultime due stagioni, si è fatto male nel match contro la Sampdoria, riportando un trauma distorsivo al ginocchio destro. Sensi si è sottoposto in mattinata a una risonanza magnetica che, come comunicato dal club nerazzurro, ha evidenziato una "distrazione al legamento collaterale mediale". Il giocatore sarà rivalutato la settimana prossima e, come aveva anticipato Simone Inzaghi nel post partita di Sampdoria-Inter, sicuramente non sarà a disposizione per l'esordio in Champions League contro il Real Madrid oltreché nel prossimo match di campionato contro il Bologna.