La Fiorentina vince la terza partita di fila in campionato e mantiene ritmi europei. Una partenza così non accadeva dalla stagione 2015/16, conclusa al quinto posto. Italiano: "Non dobbiamo perdere questa dedizione che mettiamo sempre in campo, è la strada giusta", Bonaventura: "Siamo il giusto mix di giovani e giocatori d'esperienza, ma Italiano sta facendo la differenza", Castrovilli intanto è in ospedale per accertamenti dopo la botta al costato GENOA-FIORENTINA 1-2, HIGHLIGHTS

La Fiorentina vola. Dopo la sconfitta contro la Roma alla prima giornata, la squadra di Italiano ha ottenuto tre vittorie consecutive salendo a quota 9 punti nelle prime quattro giornate di Serie A. Un traguardo che a inizio campionato non era più arrivato dalla stagione 2015/2016, anno in cui la Viola di Paulo Sousa a fine torneo si era piazzata al quinto posto. Ritmi europei per la Fiorentina che questo sabato pomeriggio ha battuto il Genoa 2-1 a Marassi, grazie ai gol di un ritrovato Saponara e a un Bonaventura in forma smagliante. L'ex Atalanta e Milan si è rivelato nuovamente decisivo: "Io cerco di dare il massimo per aiutare i miei compagni, essendo tra i più grandi", ha detto il giocatore nel post gara ai microfoni di Dazn. "Ma chi sta facendo la differenza è Italiano". L'allenatore della Fiorentina si è dichiarato contento e felice dei tre punti e della prestazione dei propri ragazzi: "Siamo nella strada giusta, non dobbiamo perdere la dedizione che stiamo mettendo nelle partite".

Italiano: "Il cammino è lungo, ma la strada è quella giusta" leggi anche La Fiorentina mette la terza: Genoa battuto 2-1 Queste le parole dell'allenatore della Fiorentina al termine della partita vinta contro il Genoa: "Sono soddisfatto perché siamo riusciti a vincere e qui non è facile farlo", ha detto Italiano ai microfoni di Dazn. "L'atteggiamento dei ragazzi è bellissimo. Abbiamo fatto una gara come l'avevamo preparata anche se il cambio sistema del Genoa ci ha un po' sorpresi all'inizio. Siamo stati bravi ad adattarci: nel secondo tempo abbiamo preso in mano la gara e meritatamente l'abbiamo portata a casa. Tutti qui stiamo lavorando per concedere poco all'avversario. In questo momento ci stiamo comportando bene e siamo contenti. Il cammino è lunghissimo, questa squadra deve lavorare e non può perdere la dedizione che sta mettendo in campo perché questa è la strada giusta". Poi un commento su Riccardo Saponara: "Ricky ha delle qualità che gli hanno permesso di arrivare a giocare nel Milan e a grandi livelli. Lui è un ragazzo col proprio carattere: quando si sente coinvolto e responsabilizzato riesce sempre a dare il meglio di sé stesso. Io sono felice perché vederlo così in campo, anche da subentrante, mi dà molta felicità. Era da un po' che si stavano creando i presupposti perché segnasse: sono felice per lui".

Bonaventura: "Italiano allenatore fantastico, sta facendo la differenza" Queste le parole di Jack Bonaventura ai microfoni di Dazn: "Abbiamo ottenuto tre punti importanti. Non è facile venire qua: abbiamo fatto una buona gara. Il Genoa è una buona squadra che nel primo tempo si è chiusa bene. Noi non riuscivamo a trovare lo spazio per tirare. Poi nel secondo ci siamo riusciti. Una volta sbloccata la partita è diventato tutto più facile". E sul suo ottimo momento di forma: "Ognuno qui si deve sentire responsabile, io sono tra i più grandi e cerco di dare una mano a tutti. Abbiamo un mix giusto di giovani e giocatori esperti. Per adesso sta andando bene: dobbiamo continuare così". Infine, un commento sul proprio allenatore: "Italiano è un allenatore fantastico. In due settimane è riuscito subito a farsi capire e ha creato subito una bella atmosfera. A livello tattico credo che sia un grandissimo allenatore, e questo ci sta dando una grande mano. Sicuramente quello che ha portato lui ha fatto la differenza. Europa? E' presto. L'anno scorso siamo stati non alla nostra all'altezza: quest'anno dobbiamo fare meglio ma affrontiamo partita dopo partita".

