Serie A oggi: calendario e orari della 4^ giornata

Questo sabato altre sei squadre scenderanno in campo per la quarta giornata di Serie A: Genoa-Fiorentina, Inter-Bologna e Salernitana-Atalanta (partita visibile in diretta su Sky Sport uno e Sky Sport calcio) sono le tre partite in programma oggi

Sarà un altro sabato di Serie A. Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Sassuolo e Torino, oggi ci sarà spazio per altre tre partite. Si comincia allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, dove il Genoa di Ballardini ospiterà la Fiorentina di Italiano apparsa in grande forma dopo la vittoria di Bergamo di una settimana fa. Alle 18:00 scenderanno in campo i campioni d'Italia dell'Inter: a San Siro gli uomini di Simone Inzaghi affronteranno il Bologna di Mihajlovic e dell'ex Arnautovic e cercheranno di ottenere la vittoria per lasciarsi alle spalle il pari di Genova e la sconfitta casalinga contro il Real Madrid di mercoledì. In serata invece la Salernitana di Castori giocherà all'Arechi contro l'Atalanta (la partita sarà visibile in diretta su Sky Sport uno e su Sky Sport calcio): anche la Dea proverà a imporsi per rilanciare il proprio campionato.