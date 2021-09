Salernitana-Atalanta: Ribery titolare

Il sabato di Serie A si chiuderà con il match dell'Arechi tra Salernitana e Atalanta . I granata sono ancora alla ricerca dei primi punti in campionato dopo le sconfitte subite contro Bologna, Roma e Torino. L' Atalanta , reduce anche dall'impegno di Champions League, dovrà tornare subito con la testa concentrata sul campionato per riscattarsi dopo la sconfitta interna di sabato scorso contro la Fiorentina. La partita, in programma alle ore 20:45, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e su Sky Sport Calcio (canale 202), con la telecronaca affidata a Riccardo Gentile e il commento tecnico a Nando Orsi. Di seguito, le probabili formazioni delle due squadre.

Castori va verso il cambio di modulo . Per inserire al meglio Ribéry (favorito per partire dal primo minuto), la Salernitana dovrebbe schierarsi con un 3-4-1-2 , con la stella francese alle spalle di Bonazzoli e Djuric (in vantaggio su Simy). A centrocampo, Kechrida è in vantaggio su Zortea sull'out di destra. Al centro invece dovrebbero esserci Lassina e Mamadou Coulibaly , con Luca Ranieri pronto a partire dal 1' a sinistra. In difesa, Bogdan è favorito su Gyomber.

Atalanta: prima da titolare per Koopmeiners?

Gasperini, dopo gli impegni di Champions contro il Villarreal, cambierà ancora qualcosa al suo undici di partenza, come confermato in conferenza stampa: "Ho sempre cercato di utilizzare i cambi, un po' di rotazioni ci sono sempre". Pessina e Miranchuk sono i due favoriti sulla trequarti per dare supporto a Zapata. A centrocampo, Koopmeiners è favorito per debuttare dal primo minuto in campionato, vista l'assenza dello squalificato De Roon (che sconterà la ultima delle quattro giornate di squalifica), e con Pasalic che al momento parte leggermente indietro nelle gerarchie in vista di questa partita sia nei confronti dell'olandese ex AZ sia nei confronti di Pessina (due di loro tre si giocano le maglie da titolari). In difesa torna Demiral, mentre Palomino è in ballottaggio con Djimsiti (ma al momento l'argentino parte in vantaggio). In porta, Musso tornerà titolare al posto di Sportiello che aveva debuttato dall'inizio contro la Fiorentina.

ATALANTA (3-4-2-1) probabile formazione: Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Maehle, Koopmeiners, Freuler, Gosens; Pessina, Miranchuk; Zapata. All.: Gasperini.