Ancora a secco di vittorie in campionato la Juventus di Massimiliano Allegri, che nel posticipo di domenica sera contro il Milan non riesce ad andare oltre l'1-1. "Questa sera sono abbastanza arrabbiato per quello che è successo - ha commentato al termine della gara l'allenatore bianconero. La squadra ha giocato bene nel primo tempo, nel quale ha avuto diverse occasioni, ma poi nella ripresa abbiamo rischiato addirittura di perderla anche se fino al gol del Milan avevamo la partita in totale controllo". Poi, però, nell'ultimo quarto d'ora è cambiato qualcosa: "Abbiamo perso quell'attenzione e quella determinazione necessaria per portare a casa i tre punti, basta vedere l'angolo in cui abbiamo preso il gol nel quale abbiamo difeso con sufficienza. In quei momenti della partita non esiste che gli avversari riescano a segnare e noi dobbiamo migliorare su questo. A novembre faremo un bilancio, oggi la squadra ha fatto un grande passo in avanti sul piano del gioco ma non si possono concedere questi gol".