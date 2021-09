Lucida analisi di Stefano Pioli al termine della gara pareggiata allo Stadium contro la Juve dal suo Milan: "Siamo venuti qui per vincere la partita, poi abbiamo trovato una Juventus migliore di noi nei primi venti minuti - dice - Sicuramente abbiamo fatto molto meglio nel secondo tempo, è sicuramente una prestazione positiva". Nota di merito per l'autore del gol, Ante Rebic: "Rebic è un giocatore che ha grandissima intensità, ci sta dando una mano in una porzione di campo dove adesso non abbiamo Ibrahimovic e Giroud - spiega - Ha giocate capaci di rompere le partite. Forse lo scorso anno per vincere queste partite dovevamo sperare in un miracolo, adesso dobbiamo essere consapevoli di poter vincere queste partite. Abbiamo provato a vincerla fino alla fine". Pioli interviene anche sulle difficoltà legate all'intensità riscontrate in campo europeo: "Oggi abbiamo giocato di tempo effettivo 48 minuti, per questo facciamo fatica in Europa, troppi fischi, troppe proteste e troppe pause. Sono troppo pochi 48 minuti di tempo effettivo, bisogna alzarlo per migliorare in campo europeo".