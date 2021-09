Sarri vuole ritrovare la vittoria, dopo le due sconfitte consecutive in pochi giorni contro Milan e Galatasaray tra campionato ed Europa League. Contro troverà il nuovo Cagliari di Walter Mazzarri, subentrato in settimana all'esonerato Semplici. Le possibili scelte dei due allenatori per il match dell'Olimpico, fischio d'inizio alle ore 18 TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

La Lazio ritorna all'Olimpico con l'obiettivo di ripartire dopo le due sconfitte consecutive nel giro di pochi giorni contro Milan e Galatasaray tra campionato ed Europa League. Per farlo dovrà però avere la meglio del nuovo Cagliari di Walter Mazzarri, subentrato in settimana all'esonerato Leonardo Semplici. Un solo punto in tre partite per la formazione sarda, che ha deciso così di affidarsi all'ex allenatore di Napoli e Inter. Fischio d'inizio del match alle ore 18.

La probabile formazione della Lazio leggi anche Sarri: "Passi in avanti, non sento difficoltà" Per ritrovare la vittoria, Sarri si affida a quella che in questo inizio di stagione è stata la sua formazione tipo. Tridente offensivo composto da Pedro, Immobile e Felipe Anderson con alle spalle il terzetto di centrocampo formato da Milinkovic, Lucas Leiva e Luis Alberto. Qualche ballottaggio in difesa, con Lazzari in vantaggio su Marusic per il ruolo di terzino destro e Luiz Felipe che dovrebbe affiancare Acerbi al centro della difesa, con Patric in panchina. Completo il quartetto difensivo Hysaj. In porta ritorna Reina, dopo la prestazione decisamente negativa di Strakosha in Europa League contro il Galatasaray. LAZIO (4-3-3) probabile formazione: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri