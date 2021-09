Tudor: "Vittoria che ci può sbloccare"

Non poteva immaginare esordio migliore sulla panchina del Verona Igor Tudor, che si è presentato ai suoi nuovi tifosi subito con una vittoria contro la Roma di Mourinho. L'allenatore croato non può che essere soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi al termine dei novanta minuti: "Sono contento , abbiamo trovato una bella vittoria in un periodo in cui non si vinceva da un po'. I miei ragazzi hanno giocato una partita straordinaria e questa vittoria ci dà sicuramente fiducia dopo le sconfitte nelle giornate precedenti. Faccio i complimenti ai miei giocatori perché oggi davvero non era facile, ci hanno creduto anche quando erano in svantaggio e hanno mantenuto un ottimo ritmo".