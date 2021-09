Domenica con l’amaro in bocca per José Mourinho, con la sua Roma che dopo tre vittorie consecutive impatta contro il Verona di Igor Tudor e non riesce ad uscire dal Bentegodi con dei punti in tasca. "Oggi non abbiamo giocato bene – ha commentato lo Special One dopo la sconfitta 3-2 -. L’Hellas ha fatto uno sforzo importante per raggiungere i tre punti. Non ho nulla da dire sull’impegno e sull’atteggiamento dei miei ragazzi, però non abbiamo giocato bene: non ci siamo adattati al loro modo di giocare e abbiamo perso troppi duelli individuali. Loro hanno avuto più intensità di noi e ho bisogno di qualche ora davanti ai video della partita per vedere realmente dove siamo andati in difficoltà".