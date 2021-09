Serie A, il calendario della 5^ giornata

Il primo turno infrasettimanale della stagione si aprirà martedì alle ore 18.30 con Bologna-Genoa. In chiusura, giovedì, alle ore 20.45, Roma-Udinese. Riflettori puntati su Fiorentina-Inter, mentre la Juventus cercherà la prima vittoria in campionato contro lo Spezia. Il Milan ospiterà il Venezia e il Napoli farà visita alla Sampdoria

Archiviata la quarta giornata con il posticipo Udinese-Napoli, la Serie A torna subito in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione. Da martedì a giovedì, tre giorni dove sono in programma le dieci partite della quinta giornata. Ad aprire il turno sarà la sfida del Dall'Ara di Bologna, ore 18.30, tra i rossoblù di Mihajlovic e il Genoa. In serata due match: da una parte Atalanta-Sassuolo, dall'altra Fiorentina-Inter che opporrà due tra le squadre più in forma del campionato. Mercoledì toccherà a Juventus e Milan: i bianconeri faranno visita allo Spezia, reduce dalla vittoria contro il Venezia che sarà ospite dei rossoneri di Pioli. A completare il programma del mercoledì Salernitana-Verona e Cagliari-Empoli. Tre match, infine, si giocheranno giovedì. Alle 18.30 Samp-Napoli e Torino-Lazio; in chiusura, alle 20.45, la Roma di José Mourinho, dopo il ko di Verona, cercherà il riscatto contro l'Udinese.