7.500 euro di multa a testa per Davide Calabria, terzino desto del Milan, Frederic Massara, ds del club, e per la società rossonera. È questa la sanzione che, al termine del patteggiamento tra tutte le parti in causa, la Procura Federale ha deciso di adottare dopo aver riscontrato delle irregolarità nel rinnovo di Calabria con il club rossonero fino al 2025 avvenuto nello scorso mese di luglio. Al centro del caso c'è il ruolo svolto dall'agente Miguel Alfaro Garcia, che al momento della trattativa non aveva i requisiti regolamentari necessari per rappresentare il calciatore: Alfaro, infatti, non risultava più iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 22 marzo 2021.