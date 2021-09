Scaroni: "Stadio? Spero inizio lavori entro 2022"

Il progetto nuovo stadio sempre più centrale nei pensieri del Milan. "Per quanto riguarda le tempistiche di realizzazione mi auguro che il consiglio comunale subito dopo le elezioni approvi il progetto che noi abbiamo portato e che contiene le sedici modiche che ci avevano chiesto ormai un anno fa. Dopo di che, parte la progettazione di dettaglio che durerà sei mesi e poi parte la realizzazione. Mi auguro che entro il 2022 si cominci a lavorare concretamente per la costruzione. Quando si sceglierà uno dei due progetti? Direi a ottobre o novembre". Parla così il presidente del Milan Paolo Scaroni a margine dell'evento 'Il Milan per tutti' a cui hanno partecipato anche il presidente dell'Istituto dei Ciechi di Milano Rodolfo Mastro, al presidente dell'Ente Nazionale Sordi Lombardia, Renzo Corti, e a quello dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Mario Barbuto. "Noi ospitiamo sempre i disabili a San Siro - ha dichiarato Scaroni - e una delle cose che ci proponiamo di fare nel nuovo stadio, e voi sapete che su questo tema sono molto deciso, è proprio quella di avere degli spazi appositi e fatti bene in cui i disabili potranno arrivare senza problemi, cosa che nell'attuale San Siro è impossibile. Facciamo del nostro meglio, ma sono sempre delle soluzioni non perfette".