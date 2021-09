Un solo squalificato per il turno infrasettimanale di Serie A: si tratta di Gabriele Zappa del Cagliari, espulso nella precedente gara contro la Lazio. Ammenda di 10 mila euro per l'Udinese per "cori insultanti di matrice territoriale" dei tifosi bianconeri contro il Napoli

Neanche il tempo di archiviare la quarta giornata di Serie A, che si è già pronti per scendere in campo per il quinto turno. Il Cagliari sarà impegnato contro l'Empoli ma, per questa sfida, dovrà fare a meno di Gabriele Zappa, fermato per un turno perché espulso nell'ultimo match contro la Lazio. Nessun altro giocatore è stato fermato dal giudice sportivo, ma da segnalare c'è l'entrata in diffida di Daan Heymans del Venezia, arrivato alla quarta ammonizione in quattro giornate. Prima ammonizione, invece, per Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari.