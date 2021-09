Appena due punti raccolti in quattro partite di campionato, la Juventus cerca la prima vittoria allo stadio Picco contro lo Spezia in questo turno infrasettimanale di Serie A. Massimiliano Allegri ha iniziato pareggiando contro Udinese e Milan, ma perdendo le due gare contro Empoli e Napoli. Lo Spezia, invece, ha due punti in più rispetto ai bianconeri, avendo ottenuto la prima vittoria della stagione nell'ultima gara contro il Venezia: 1-2 con rete decisiva di Bourabia nei minuti di recupero. In precedenza erano arrivate le sconfitte contro Udinese e Lazio e il pareggio di Cagliari alla prima di campionato. Di seguito le scelte dei due allenatori per questa sfida valida per la quinta giornata di Serie A e in programma alle ore 18.30.