"Chi entra dalla panchina deve dare il massimo"

"Parlare del passato non ha senso, parliamo di questa Juve. Sfogo dopo l'ultima partita? Chi va in panchina deve essere determinante quando entra, come approccio alla partita. E' un discorso che vale per tutti e sempre. Oggi si gioca in 16. Chi scende in campo deve avere rispetto di quelli in panchina, e viceversa. Per arrivare in fondo alla stagione servono tutti".